Skoda Kodaiq RS Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

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Skoda, performans tutkunlarının beklentilerini karşılayacak yeni modeli Kodiaq RS'i Türkiye pazarına sundu.

Yeni Skoda Kodiaq RS, dinamik tasarımı, güçlü performansı ve ileri teknoloji donanım özellikleriyle SUV segmentinde fark yaratmayı hedefliyor.

DİNAMİK TASARIM VE SPORTİF DETAYLAR

Yeni Skoda Kodiaq RS, her detayıyla dikkat çeken cesur ve dinamik bir tasarıma sahip. RS modeline özgü parlak siyah tasarım unsurları, aracın güçlü ve sportif karakterini vurguluyor.

Aerodinamik olarak optimize edilmiş ön ve arka tamponlar ile görünür egzoz çıkışları, modelin performans odaklı duruşunu tamamlıyor.

Full LED Matrix ön farlar, gece sürüşlerinde üstün görüş sağlarken, Crystal Lightning imzalı ön ızgara, aracın premium karakterini ön plana çıkarıyor.

RS'e özel parlak siyah dekoratif şeritler, yan aynalar, bagaj kapağındaki Skoda harfleri, model ismi ve ön ızgara, Kodiaq RS'in dinamik yapısına gönderme yapıyor.

PERFORMANS VE SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ

Skoda Kodiaq RS, üstün sürüş dinamikleriyle performans tutkunlarına keyifli bir deneyim sunuyor. Güçlü motoru ve optimize edilmiş süspansiyon sistemi, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda dinamik ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

Araç, hızlı tepki veren direksiyon sistemi ve gelişmiş yol tutuşu ile sürücüye güven veriyor. Skoda Kodiaq RS performansı, SUV segmentinde iddialı bir konumda yer alıyor.

İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ

Yeni Skoda Kodiaq RS'nin iç mekanı, konfor ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarım, sürücü ve yolcular için rahat bir ortam sunuyor.

Geniş iç hacim, uzun yolculuklarda bile konforu artırıyor. Gelişmiş multimedya sistemi, dokunmatik ekranı ve akıllı telefon entegrasyonu ile sürüş deneyimini zenginleştiriyor.

Ayrıca, gelişmiş güvenlik özellikleri, sürücü ve yolcuların güvenliğini en üst seviyede tutuyor. Skoda Kodiaq RS iç mekan, modern ve kullanışlı yapısıyla dikkat çekiyor.

FİYAT

Skoda Kodiaq RS, Türkiye pazarında 5 milyon 599 bin 900 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Skoda, Kodiaq RS ile performans odaklı SUV segmentinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.