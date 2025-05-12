Skoda'nın yeni elektrikli modelleri Türkiye yollarına çıkmaya hazır

Haber Merkezi

Otomotiv devi Skoda, e-mobilite alanındaki iddiasını Türkiye pazarına sunduğu yeni nesil elektrikli ve plug-in hibrit modelleriyle güçlendiriyor.

Markanın merakla beklenen tam elektrikli Enyaq ve Elroq modelleri ile Superb'ün plug-in hibrit versiyonu, lansmana özel avantajlı fiyatlarla Skoda yetkili satıcılarında yerini aldı.

TAM ELEKTRİKLİ ENYAQ AİLESİ: GÜÇ VE MENZİL BİR ARADA

Skoda'nın Avrupa'da popüler olan Enyaq ailesi, SUV ve Coupé gövde tipleriyle 2 milyon 599 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Enyaq 60 modelleri 63 kWh batarya ile 538 km'yi aşan şehir içi menzil sunarken, Enyaq Coupe 85x ise 82 kWh batarya ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle 663 km'yi aşan menzile ulaşıyor.

KOMPAKT SUV ELROQ

Kompakt boyutları ve çevreci teknolojisiyle öne çıkan yeni tam elektrikli Elroq, lansmana özel 1 milyon 849 bin 900 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Elroq 60 versiyonu, 63 kWh bataryasıyla 543 km'den fazla menzil sunarken, 165 kW DC hızlı şarj ile 24 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e dolum imkanı sağlıyor.

SUPERB PHEV: HEM ELEKTRİKLİ HEM GÜÇLÜ

Skoda'nın amiral gemisi Superb'in plug-in hibrit (PHEV) modeli, 151 kilometrenin üzerinde şehir içi elektrikli seyahat imkanı ve 0,4 lt/100 km gibi düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

Lansmana özel 2 milyon 999 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan Superb PHEV e-Sportline, 204 beygir güç üretiyor.