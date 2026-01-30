Stellantis, 2025'te Avrupa'da 2.4 milyondan fazla araç sattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa otomotiv pazarında yaşanan daralmaya ve belirsizliklere rağmen Stellantis, 2025 yılında binek ve hafif ticari araç toplamında 2 milyon 421 bin 571 adetlik tescil gerçekleştirerek AB30 bölgesindeki en büyük ikinci üretici konumunu korudu.

HİBRİT VE TİCARİ ARAÇLARDA LİDER

Stratejik öneme sahip hibrit araç segmentinde yüzde 15 pazar payı ile liderliğini sürdüren grup; Citroën C3, FIAT Grande Panda, yeni Jeep Compass ve Opel Frontera gibi modellerin başarılı lansmanlarıyla gücüne güç kattı.

Hafif ticari araç tarafında ise yüzde 28,6'lık pazar payına ulaşan şirket, Fiat Professional Ducato ve kompakt van ailesiyle (Doblo, Berlingo, Combo) rakiplerine büyük fark attı.

Fransa, İtalya ve Portekiz'de pazar lideri olan Stellantis; Almanya, İspanya ve İngiltere gibi dev pazarlarda ise ikinci sırada yer aldı.

FIAT Panda ile A segmentini domine eden grup, Peugeot 208 ve 2008 modelleriyle B segmentinde de iddiasını korudu.

Yılın son çeyreğinde müşteri siparişlerinde görülen yüzde 16'lık artış, şirketin büyüme ivmesinin devam ettiğini gösterdi.