Stellantis, gerçek zamanlı konum hizmetlerini kullanıma sundu

Peugeot, Fiat, Jeep ve Ram gibi markaların çatı şirketi Stellantis, araç içi deneyimi zenginleştiren yeni bir teknolojiyi devreye aldı.

Şirket, 4screen ile yaptığı iş birliği sayesinde seçili modellerde konum bazlı hizmetler sunmaya başladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

Yeni sistem, Uconnect bilgi-eğlence ekranı üzerinden sürücülere çevrelerindeki restoran, market, şarj istasyonu ve otopark gibi yerler hakkında gerçek zamanlı öneriler sunacak.

Bu öneriler, sürücünün anlık konumuna ve yolculuk sırasındaki ihtiyaçlarına göre filtrelenerek kişiselleştirilecek.

"AKILLI BİR MOBİLİTE YARDIMCISI"

4screen CEO'su Fabian Beste, platformlarının araç içi ekranı "akıllı bir mobilite yardımcısına" dönüştürdüğünü belirtti.

Stellantis Yazılım İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Cristiani Campos ise amaçlarının, müşterilere anlamlı değer sunan bağlantılı teknolojiler geliştirmek olduğunu vurguladı.