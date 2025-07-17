Stellantis, hidrojen yakıt hücresi geliştirmeyi durdurdu

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis, hidrojen yakıt hücresi teknolojisi geliştirme programını durdurma kararı alarak sektörde önemli bir strateji değişikliğine imza attı.

Bu karar sonucunda, şirketin bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni hidrojenle çalışan Pro One hafif ticari araç serisinin üretimi de iptal edildi.

GEREKÇE: "EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BEKLENTİSİ YOK"

Stellantis Avrupa Operasyonlarından Sorumlu COO Jean-Philippe Imparato, "hidrojen pazarının orta vadede ekonomik sürdürülebilirlik beklentisi olmayan bir niş segment olmaya devam ettiğini" belirtti.

Şirket ayrıca, sınırlı dolum altyapısı, yüksek yatırım maliyetleri ve yetersiz tüketici teşviklerini de bu kararın nedenleri arasında saydı.

YENİ ODAK: ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR

Stellantis, bu kararın ardından geleceğini elektrikli ve hibrit araç yatırımlarına yoğunlaştırarak sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanacak.

Hidrojen ile ilgili mevcut Ar-Ge çalışmalarının ise şirketin diğer projelerine kaydırılacağı ve istihdamda bir kayıp yaşanmayacağı ifade edildi.