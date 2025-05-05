Stellantis, ilk çeyrekte kaç para kazandığını açıkladı

AA & Ensonhaber

Uluslararası otomotiv grubu Stellantis NV, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin net gelir ve teslimat sonuçlarını açıkladı.

Şirketin net gelirleri ve konsolide teslimatları, düşük hacimler, olumsuz ürün karması ve fiyat normalleşmesi gibi nedenlerle geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Şirketin ilk çeyrekteki net geliri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 14 düşerek 35,8 milyar euro olarak gerçekleşti.

Konsolide teslimatlar ise yüzde 9 azalarak 1 milyon 217 bin adede geriledi; bu düşüşte Kuzey Amerika'daki üretim aksaklıkları ve Avrupa'daki ürün geçişleri etkili oldu.

YENİ ÜRÜNLER VE PAZAR PERFORMANSI

Stellantis, zorlu geçen ilk çeyreğe rağmen yeni ürün lansmanlarına devam etti. 2025 için planlanan üç yeni model olan yeni Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera ve Citroen C3 Aircross bu çeyrekte pazara sunuldu.

Ayrıca yenilenen Opel/Vauxhall Mokka ile Ram 2500 HD ve Ram 3500 HD modelleri de satışa çıkarıldı.

Şirketin AB30 (Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri) pazar payı ilk çeyrekte yüzde 17,3'e ulaşarak bir önceki çeyreğe kıyasla 1,9 puanlık önemli bir artış kaydetti.

Stellantis ayrıca hibrit araç segmentinde pazar lideri olurken, BEV (tamamen elektrikli araç) pazarında yüzde 15,5 ve yüzde 13'lük pazar paylarıyla tekrar ikinci sıradaki yerini korudu.

ABD perakende pazar payında istikrar gözlemlenirken, bazı Jeep ve Ram modellerinin satışlarında yüzde 10'dan fazla artış yaşandı.

Güney Amerika'da ise Stellantis, 2024'ün dördüncü çeyreğine kıyasla 1,5 puanlık artışla yüzde 23,8'lik pazar payıyla lider konumunu korudu ve güçlendirdi.