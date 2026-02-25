Stellantis, tarihinde ilk kez yıllık zarar açıklayacak

PSA Grubu ve FCA'nın 2021 yılındaki birleşmesiyle kurulan Stellantis, beşinci kuruluş yılında büyük bir mali krizin eşiğine geldi.

Elektrikli otomobillere geçiş sürecini yavaşlatma kararı alan şirketin borsadaki hisse değerlerinde ciddi düşüşler yaşandı.

BEKLENEN ZARAR 1.5 MİLYAR EUROYA ÇIKABİLİR

Yılın ilk yarısında 500 milyon euro kâr elde eden grubun, yaklaşan mali toplantıda 1.2 milyar euro civarında faaliyet zararı duyurması bekleniyor.

Sektör analistleri, şirket tarihine geçecek bu büyük mali kaybın 1.5 milyar euro seviyelerine kadar tırmanabileceğini öngörüyor.

YENİ CEO'DAN 2026 İÇİN KÂRLILIK SÖZÜ

Eski CEO Carlos Tavares'in artan mali baskılar ve durgun satışlar sebebiyle 2024 sonunda görevden ayrılmasının ardından yönetimi Antonio Filosa devralmıştı.

Yeni CEO Filosa yatırımcılara seslenerek, şirketin uygulanan yeni stratejilerle 2026 yılında toparlanıp yeniden kâra geçeceğini ifade etti.