Alfa Romeo'dan sürpriz karar: Quadrifoglio serisi için siparişler yeniden açılıyor

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, 2025 yılının ilkbaharında aldığı benzinli araç siparişlerini durdurma kararından sürpriz bir şekilde vazgeçti.

Şirket, Avrupa pazarında Giulia ve Stelvio modellerinin en güçlü versiyonları olan Quadrifoglio serisi için siparişleri mart ayı itibarıyla yeniden açacak.

ÜRETİM SÜRECİ 2027 YILINA UZATILDI

Başlangıçta sadece dizel motorlarla yola devam etmeyi planlayan marka, 2026 Brüksel Otomobil Fuarı'nda yapılan açıklamayla performans tutkunlarını sevindirdi.

Alfa Romeo CEO'su Santo Ficili, mevcut Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin üretiminin 2027 yılına kadar uzatıldığını resmen doğruladı.

520 BEYGİRLİK V6 MOTOR GÜCÜ

Efsanevi modellerin kaputunun altında, 520 beygir güç üreten 2.9 litrelik V6 çift turbolu motor ve mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel yer alıyor.

Bu devasa güç, Giulia modelinde arka tekerleklere aktarılırken Stelvio modelinde Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola yansıtılıyor.

Araçların tasarımında ağırlığı azaltmak amacıyla motorda alüminyum, şaft ve kaput gibi gövde parçalarında ise karbon fiber malzemeler tercih edildi.

Akrapovic imzalı egzoz sistemiyle desteklenen bu yarışçı ruh, deri ve Alcantara kaplı Sparco koltuklarla iç mekanda da kendini gösteriyor.