Volkswagen'den Avrupa'daki müşterilere uyarı: Sahte indirimlere dikkat edin

Avrupa'da ikinci el otomobil pazarında artan sahtekarlık vakaları üzerine Volkswagen, resmi bir güvenlik uyarısı yayınlamak zorunda kaldı.

Şirket, özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki birçok müşterinin sahte web siteleri tarafından mağdur edildiğini duyurdu.

YÜZDE 30 İNDİRİM TUZAĞI

Dolandırıcılar, tamamen gerçek gibi duran profesyonel ikinci el araç satış platformları kurarak sadece Volkswagen modellerini listeliyor.

Bu sahte sitelerde araç fiyatlarının normalden yüzde 20 ile 30 oranında daha düşük gösterilmesi alıcıları kolayca tuzağa düşürüyor.

GÖRMEDEN ÖDEME YAPMAYIN

Cazip fiyat tekliflerine inanan tüketiciler, otomobili fiziksel olarak görmeden kapora veya tam ödeme yaptıklarında dolandırıldıklarını acı bir şekilde öğreniyor.

Volkswagen yetkilileri, müşterilerine aracı gerçekte incelemeden kesinlikle hiçbir para transferi yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİ DOĞRULAYIN

Alman üretici, alışveriş yapılan sitelerdeki telefon numaraları, e-posta adresleri ve banka hesaplarının şirketle resmi bir bağlantısı olup olmadığının mutlaka iki kez kontrol edilmesini istiyor.

Ayrıca bu sahtekarlıktan etkilenen tüm kullanıcıların vakit kaybetmeden yerel güvenlik makamlarıyla iletişime geçmesi gerektiği vurgulanıyor.