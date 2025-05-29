Stellantis'in yeni CEO'su Antonio Filosa oldu

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Bünyesinde Fiat, Peugeot, Jeep gibi birçok markayı barındıran Stellantis'te CEO'luk görevine Antonio Filosa getirildi.

Filosa, Carlos Tavares'in Aralık 2024'teki istifasının ardından Geçici İcra Kurulu tarafından yönetilen şirketin yeni lideri oldu.

Stellantis Yönetim Kurulu Özel Komitesi, kapsamlı bir aday arama sürecinin ardından oy birliğiyle Antonio Filosa'yı yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak seçti.

Filosa'nın bu göreve atanması için "Olağanüstü Hissedarlar Toplantısı" düzenlenecek ve 23 Haziran'dan itibaren CEO yetkilerini kullanmaya başlayacak.

Bu atama, şirketin Aralık 2024'ten bu yana süren CEO'suz dönemini sona erdirdi. Filosa'nın liderliğinde Stellantis'in yeni bir döneme girmesi bekleniyor.

FILOSA'NIN KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Antonio Filosa, Fiat Grubu'na 1999 yılında katılarak uzun bir kariyere imza attı. Brezilya'daki Betim tesisinin Fabrika Müdürlüğü ile başlayan yolculuğunda, Latin Amerika bölgesi Satın Alma Müdürlüğü gibi çeşitli önemli roller üstlendi.

Filosa, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Latin Amerika bölgesi COO'luğu, yeni kurulan Stellantis'in Güney Amerika COO'luğu, Jeep markasının CEO'luğu ve son olarak Kuzey Amerika COO'luğu gibi kritik görevlerde bulundu. Ocak ayında Kalite Yöneticisi olarak da sorumluluk alanı genişlemişti.

YÖNETİMDEN YENİ CEO'YA TAM DESTEK

Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Filosa'nın şirket, çalışanlar ve sektör hakkındaki derin bilgisinin onu bu rol için biçilmiş kaftan yaptığını belirtti.

Elkann, son altı aydır Filosa ile yakın çalıştığını ve özellikle zorlu dönemlerde sergilediği güçlü liderlikten etkilendiğini ifade etti.

Stellantis Başkan Yardımcısı Robert Peugeot da Filosa'nın atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı liderlik geçmişi ve sektör bilgisiyle doğal bir seçim olduğunu vurguladı.