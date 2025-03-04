Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli olduı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet oldu.
Otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet oldu.
Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 38 daralarak 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.
2025 GENEL SATIŞLAR
2025 yılının Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 azalarak 159 bin 384 adede geriledi.
Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,8 düşüşle 131 bin 965 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 30,4 daralarak 27 bin 419 adede indi.
ŞUBATTA EN ÇOK SATAN 10 MODEL
Toyota Corolla - 4.574
Renault Clio - 3.749
Tesla Model Y - 3.310
Fiat Egea Sedan - 3.293
Renault Megane - 3.054
Toyota C-HR - 2.318
BYD SEAL U DM-i - 2.046
Togg T10X - 2.038
Opel Corsa - 1.926
Hyundai i20 - 1.892
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI
Hibrit araçlar yüzde 28,7 payla 37 bin 864 adet, elektrikli otomobiller yüzde 12,7 payla 16 bin 698 adet, dizel modeller yüzde 8,7 payla 11 bin 430 adet ve otogazlı otomobiller yüzde 0,3 payla 456 adet satıldı.
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