Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli olduı

Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet oldu.

Otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 38 daralarak 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.

2025 GENEL SATIŞLAR

2025 yılının Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 azalarak 159 bin 384 adede geriledi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,8 düşüşle 131 bin 965 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 30,4 daralarak 27 bin 419 adede indi.

ŞUBATTA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Toyota Corolla - 4.574

Renault Clio - 3.749

Tesla Model Y - 3.310

Fiat Egea Sedan - 3.293

Renault Megane - 3.054

Toyota C-HR - 2.318

BYD SEAL U DM-i - 2.046

Togg T10X - 2.038

Opel Corsa - 1.926

Hyundai i20 - 1.892

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

Hibrit araçlar yüzde 28,7 payla 37 bin 864 adet, elektrikli otomobiller yüzde 12,7 payla 16 bin 698 adet, dizel modeller yüzde 8,7 payla 11 bin 430 adet ve otogazlı otomobiller yüzde 0,3 payla 456 adet satıldı.