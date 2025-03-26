Şubatta Avrupa'da en çok satılan otomobiller belli oldu

Avrupa otomobil pazarında gerileme sürüyor. Şubat ayında gerçekleşen araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında azalarak 966 bin 300 adede düştü. Toplam düşüş ise yüzde 2 olarak kaydedildi.
EN ÇOK SATANLAR
Şubat ayında en çok satan model Dacia Sandero oldu. Sandero, 21 bin 604 adetlik satış rakamıyla zirveyi kimseye kaptırmadı.
İkinci sırayı yeni Citroen C3 alırken, üçüncü sırada Renault Clio yer aldı. Renault Grubu, genel anlamda şubat ayının kazananı oldu ve yüzde 12'lik bir artış yakaladı. Dacia Duster da ilk 10'a girerek, Tesla Model Y'yi listeden çıkardı.
İşte en çok satan 10 model:
Dacia Sandero: 21 bin 604 adet
Citroen C3: 18 bin 540 adet
Renault Clio: 18 bin 348 adet
Peugeot 208: 16 bin 532 adet
Volkswagen Golf: 16 bin 033 adet
Dacia Duster: 15 bin 401 adet
Volkswagen T-Roc: 15 bin 284 adet
Peugeot 2008: 14 bin 403 adet
Volkswagen Tiguan: 14 bin 363 adet
Toyota Yaris Cross: 13 bin 889 adet
MARKALARIN PAZAR PAYLARI
Gruplar içinde Volkswagen Grubu, pazarın yüzde 25.8'ini alarak liderliğini korudu. En yakın rakibi Stellantis ise yüzde 2.6'lık bir kayıp yaşadı.
Çinli otomobil üreticisi BYD, yüzde 94'lük rekor bir artışla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa pazarına yeni giren Xpeng ise 1.000 adetlik satış rakamına ulaştı.
Renault Grubu'nun yükselişinde elektrikli araçların etkisi görülürken, Tesla Model Y'nin ilk 10'dan çıkması dikkat çekti.
ÇİNLİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN YÜKSELİŞİ
Özellikle, Çinli üretici BYD'nin yüzde 94 lük yükselişi büyük yankı uyandırmış durumda. Pazarın yeni üyesi Xpeng'de kısa zamanda 1000 adetlik bir satış gerçekleştirerek pazardaki varlığını ispatladı.
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