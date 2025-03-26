Şubatta Avrupa'da en çok satılan otomobiller belli oldu

Haber Merkezi

Avrupa otomobil pazarında gerileme sürüyor. Şubat ayında gerçekleşen araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında azalarak 966 bin 300 adede düştü. Toplam düşüş ise yüzde 2 olarak kaydedildi.

EN ÇOK SATANLAR

Şubat ayında en çok satan model Dacia Sandero oldu. Sandero, 21 bin 604 adetlik satış rakamıyla zirveyi kimseye kaptırmadı.

İkinci sırayı yeni Citroen C3 alırken, üçüncü sırada Renault Clio yer aldı. Renault Grubu, genel anlamda şubat ayının kazananı oldu ve yüzde 12'lik bir artış yakaladı. Dacia Duster da ilk 10'a girerek, Tesla Model Y'yi listeden çıkardı.

İşte en çok satan 10 model:

Dacia Sandero: 21 bin 604 adet

Citroen C3: 18 bin 540 adet

Renault Clio: 18 bin 348 adet

Peugeot 208: 16 bin 532 adet

Volkswagen Golf: 16 bin 033 adet

Dacia Duster: 15 bin 401 adet

Volkswagen T-Roc: 15 bin 284 adet

Peugeot 2008: 14 bin 403 adet

Volkswagen Tiguan: 14 bin 363 adet

Toyota Yaris Cross: 13 bin 889 adet

MARKALARIN PAZAR PAYLARI

Gruplar içinde Volkswagen Grubu, pazarın yüzde 25.8'ini alarak liderliğini korudu. En yakın rakibi Stellantis ise yüzde 2.6'lık bir kayıp yaşadı.

Çinli otomobil üreticisi BYD, yüzde 94'lük rekor bir artışla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa pazarına yeni giren Xpeng ise 1.000 adetlik satış rakamına ulaştı.

Renault Grubu'nun yükselişinde elektrikli araçların etkisi görülürken, Tesla Model Y'nin ilk 10'dan çıkması dikkat çekti.

ÇİNLİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN YÜKSELİŞİ

Özellikle, Çinli üretici BYD'nin yüzde 94 lük yükselişi büyük yankı uyandırmış durumda. Pazarın yeni üyesi Xpeng'de kısa zamanda 1000 adetlik bir satış gerçekleştirerek pazardaki varlığını ispatladı.