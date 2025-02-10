Suriye'ye araç akını: Sıfır ve ikinci el oto sevkiyatlarında rekor artış var

DHA

Suriye'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından, ülkeye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatında rekor bir artış yaşandı.

Özellikle Güney Kore ve Avrupa ülkelerinden yapılan transit geçişlerle araçlar Suriye'ye taşınıyor. Bu durum, hem lojistik sektörü hem de bölgedeki ekonomiyi olumlu yönde etkiliyor.

Suriye'de 2012 yılında başlayan araç sevkiyatı, iç savaş nedeniyle 2013 yılında büyük ölçüde kısıtlanmıştı. Ancak, şimdilerde ticaret yeniden canlandı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Özellikle Türkiye üzerinden yapılan transit taşımacılık, Suriye'ye araç akışını hızlandırdı.

Ticaret Bakanlığı'nın özel izniyle gerçekleştirilen bu sevkiyatlar, Mersin Limanı'na deniz yoluyla gelen araçların, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye geçişiyle sağlanıyor.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ CANLANDI

Araç taşımacılığını gerçekleştiren lojistik firmalarının yetkilileri, bu durumun bölgedeki ekonomik canlılığı artırdığını belirtiyor.

Özellikle oto çeker sektörünün geliştiği ve limanlarda yapılan işlemlerin gelir sağladığı vurgulanıyor.

Lojistik firması yetkilisi Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu tip araçların gelişi 2012 yılında başladı. 2013 yılında Suriye'deki iç savaştan dolayı güvenlik nedeniyle yasaklandı. Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılında bazı firmalara verdiği özel izinle sevkiyatı kısıtlı olarak yeniden başladı.



Transit ticaret sebebiyle Türkiye'deki firmaların bu ticarete doğrudan bir girişimi yok. Suriyeli tüccarlara sadece lojistik destek hizmeti veriliyor. Yurt dışından gemilerle gelen araçlar, Mersin ve İskenderun limanlarının gelir elde etmesini sağlıyor.



Limanlarda konteyner başına acenteler ve tahliye işlemlerinden dolayı getiri var dolayısı ile nakliye sektörü de bu transit ticaretten büyük fayda sağlıyor.

İDLİB'DEN TÜM SURİYE'YE YAYILIYOR

Arslan, araç sevkiyatının önceleri sadece İdlib'e yapıldığını, ancak Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte tüm Suriye'ye yayılmaya başladığını ifade etti ve şunları söyledi: