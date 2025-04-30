Sürücüler dikkat: 15 liraya ehliyet yenilemek için son 3 ay

Haber Merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin sonuna yaklaşıldığını hatırlattı.

Yapılan uyarıda, eski tip ehliyetlerin 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerliliğini yitireceği ve bu tarihe kadar yenilenmeyen belgelerle araç kullanılamayacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları son günlerde yaşanabilecek yoğunluklardan etkilenmemeleri için ehliyet yenileme işlemlerini bir an önce yapmaya ve randevu almaya çağırdı.

Yaklaşık 9 yıldır kademeli olarak devam eden eski tip ehliyetlerin yeni tip çipli ehliyetlerle değiştirilmesi sürecinde sona gelinirken, en dikkat çekici uyarı ise yenileme ücretleriyle ilgili oldu.

15 TL YENİLEME ÜCRETİ İÇİN SON 3 AY

Şu anda 15 TL gibi sembolik bir ücretle yapılabilen ehliyet yenileme işlemi için son tarih olan 31 Temmuz 2025'ten sonra ödenecek ücret, tam 7 bin 438 TL olacak.

Bu durum, son tarihi kaçıran sürücülerin yaklaşık 500 kat daha fazla bir ücret ödemesi anlamına geliyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN ACELE EDİN

Yetkililer, vatandaşların hem mağduriyet yaşamaması hem de kamu hizmetlerinin aksamaması adına ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Özellikle son haftalarda randevusuz başvurularda çok uzun bekleme süreleriyle karşılaşılabileceği uyarısı yapıldı.

Bu nedenle, eski tip ehliyet sahibi olan vatandaşların bir an önce randevu alarak işlemlerini tamamlaması büyük önem taşıyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR

Eski tip sürücü belgesini yeni tip ehliyet ile değiştirmek isteyen vatandaşların öncelikle randevu alması gerekiyor.

Randevular, Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi olan nvi.gov.tr adresinden veya mobil uygulama (NVİ Mobil veya e-Devlet Kapısı) üzerinden kolayca alınabiliyor.

GEREKLİ BELGELER

Randevu gününde Nüfus Müdürlüğü'ne gidildiğinde ise bazı belgelerin hazır olması gerekiyor.

Gerekli belgeler; eski tip sürücü belgesi, 15 TL değerli kağıt bedelinin yatırıldığına dair dekont veya bilgi (bu ücret randevu sırasında veya başvuru esnasında ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşundan alınmış güncel "Sürücü Olur" sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve MERNİS sisteminde kayıtlı güncel adres bilgisi olarak sıralanıyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra yeni tip sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine teslim ediliyor.

Bu bekleme sürecinde araç kullanmaya devam etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden geçici sürücü belgesi alabiliyorlar.