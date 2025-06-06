Suzuki Swift'e Çin engeli: Üretim durduruldu

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Japon otomobil üreticisi Suzuki Motor, Çin'in nadir toprak metalleri ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Japonya'daki popüler modeli Swift'in üretimini durdurma kararı aldı.

Suzuki, daha önce Swift üretiminin 6 Haziran’a kadar geçici olarak durdurulacağını açıklamış ancak gerekçesini paylaşmamıştı.

Yapılan son açıklamalarla, üretimin durma nedeninin Çin'in nadir toprak metalleri ihracatına getirdiği kısıtlamalar olduğu anlaşıldı.

Şirketten, üretimin 6 Haziran'dan sonra normale dönüp dönmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, Suzuki Swift üretimi konusunda belirsizliğe neden oluyor.

NEDENİ NADİR TOPRAK METALLERİ KRİZİ

Nadir toprak metalleri, elektrikli motorlar, bataryalar ve çeşitli elektronik sistemlerde kullanıldığı için otomotiv endüstrisi için kritik bir öneme sahip. Çin, bu materyallerin en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, Çin’in ihracat kısıtlamalarının küresel otomotiv üreticileri üzerinde baskı yaratmaya başladığını belirtiyor.

Bu durumun, küresel tedarik zincirlerinde daha fazla aksaklığa yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.