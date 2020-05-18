Suzuki V-Strom 1050 Türkiye'de satışa çıktı

Suzuki, V-Strom serisinin en güçlüsü yeni DL1050 modelini tanırak mayıs ayından itibaren ülkemizde satışa sundu.

Japon otomotiv üreticisi Suzuki, adventure sınıfına damga vuran V-Strom serisinin en güçlü modeli yeni DL1050'yi tanıttı.

1050 ve 1050XT Adventure olmak üzere iki farklı seçenekle ülkemizde satışa çıkan motosikletin fiyatına ve özelliklerine bir göz atalım.

V-STROM DL1050 VE XT ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Retro tasarımıyla dikkat çeken modellerin özellikle üst seviyeye çıkarılmış olan teknolojik özellikleri öne çıkıyor.

Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi, Hareket Takip Fren Sistemi, Yokuş Kalkış Kontrol Sistemi, Eğime Bağlı Kontrol Sistemi ile Sürüş Modu Seçimi gibi özellikleri barındıran motosikletlerde, 106 HP’lik güç üreten V-Twin motoru dinamik sürüş sağlıyor.

İlk olarak Suzuki tarafından uygulanan karakteristik ön gaga tasarımı, yeni nesil V-Strom 1050 ve 1050 XT modelinde de karşımıza çıkıyor. Bu sayede motosikletler, daha agresif ve kalın bir görünüme kavuşuyor.

Bronz renkle kaplanan silindir kapağı, manyeto kapağı, su pompası kapağı ve debriyaj kapağı, siyah motor gövdesi ile etkileyici bir uyumluluk oluşturuyor.

Kendine has dikdörtgen bir şekle sahip dikey konumlandırılmış ön far, yol yüzeylerini ve emniyet şeritlerini belirgin şekilde aydınlatıyor. Konik alüminyum gidon ise off-road hissini artırıyor.





V-Strom’a lansmana özel 149 bin TL’den başlayan ülkemizde satışa çıktı.