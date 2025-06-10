SWM Motors, yakında Eskişehir'de yerli üretime başlayacak

Haber Merkezi

Uluslararası otomotiv satış ve dağıtım şirketi ATMO Group, 2023 yılında SWM Motors markasıyla girdiği Türkiye pazarında yatırımlarını artırarak yerli üretime geçiyor.

Urzema Holding ile kurulan Urzat Otomotiv ortak girişimi, SWM modellerini Eskişehir'de üretecek.

ESKİŞEHİR'DE ÜRETİM EYLÜLDE BAŞLIYOR

ATMO Group ve Urzema Holding ortak girişimi olan Urzat Otomotiv AŞ, SWM yerli üretimi için Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) seçti.

Sürecin beklenenden hızlı ilerlediğini belirten yetkililer, sonbaharda (Eylül) üretime başlamayı hedefliyor.

Üretilecek ilk model, Türkiye için özel olarak geliştirilen "G01 Pro" olacak. Bu modelin yeni iç tasarımı, teknolojisi ve motor-şanzıman seçeneği ile Türk tüketicisinin beğenisine sunulacağı belirtildi.

HEDEF İÇ PAZAR VE İHRACAT

Eskişehir'deki üretim üssü, sadece iç pazara yönelik olmayacak, aynı zamanda önemli bir ihracat merkezi olarak da konumlandırılacak.

ATMO Group'un Balkanlar ve Avrupa'daki mevcut faaliyetleri sayesinde, Türkiye'de üretilen SWM modellerinin bu pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.

SWM yerli üretim hamlesiyle birlikte markanın iç pazardaki satış adetlerinin hızla yükselmesi bekleniyor. Bu büyümeyi desteklemek amacıyla, yıl sonuna kadar bayi ağının iki katından fazla artırılması planlanıyor.