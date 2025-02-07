Tam elektrikli BMW M3 için az bir zaman kaldı

Haber Merkezi

Son yıllarda modellerinin geliştirme sürecini YouTube üzerinden yayınlayan BMW, elektrikli M3 ile ilgili bir video paylaştı. Bu videoda, elektrikli M3'ün İsveç'teki soğuk hava testlerinden geçtiği anlar gösteriliyor.

ELEKTRİKLİ M3'ÜN SAHTE EGZOZ SESİ

Videonun son saniyelerinde, M3'ün kabinine girerek mühendislerin bir hızlanma testi yaptığı görülüyor.

Bu sırada, elektrikli M3'ün kullanıcısını memnun etmek için sahte bir egzoz sesi yaydığı duyuluyor. Sahte egzoz sesi hiç de "yapay" hissettirmiyor.

SAHTE VİTES GEÇİŞLERİ Mİ GELİYOR

Elektrikli M3'ün sahte vites geçişleri de yapacağı düşünülüyor. BMW, daha önce Hyundai Ioniq 5 N'de kullanılan bu teknolojiyi benimseyebileceğini açıklamıştı. Videoda da mühendisin, direksiyon arkasındaki kulakçıkları kullandığı görülüyor.

Uzun bir süredir tam elektrikli M3 üzerinde çalışan Alman üretici, modeli bu yıl resmen tanıtacak.