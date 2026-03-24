Tamamen elektrikli Toyota C-HR+ Avrupa'da satışa çıktı

Toyota, Avrupa'da bir milyondan fazla satan popüler C-HR serisinin tamamen elektrikli versiyonunu piyasaya sürdü.

Müşteri teslimatları başlayan C-HR+, markanın Avrupa'daki en uzun menzilli elektrikli otomobili unvanını ele geçirdi.

MENZİL VE PERFORMANS SEÇENEKLERİ

Araç, kullanıcı beklentilerine göre 57.7 kWh ve 77 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesiyle sunuluyor.

Giriş seviyesi model 458 kilometre menzil sağlarken, uzun menzilli versiyon tek şarjla 607 kilometre mesafeye kadar ulaşabiliyor.

Serinin dört tekerlekten çekişli amiral gemisi ise tam 343 beygir güç üreterek 0'dan 100'e sadece 5.2 saniyede hızlanıyor.

Yüksek performans odaklı bu varyantın sunduğu toplam menzil ise 548 kilometre olarak açıklandı.

Yenilikçi eTNGA platformu üzerine inşa edilen C-HR+, 150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde sadece 28 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna erişebiliyor.

Kış aylarında yaşanabilecek menzil kaybını en aza indirmek için araçta ısı pompası ve akıllı klima sistemi standart olarak yer alıyor.

Coupe-SUV siluetine sahip aracın iç mekanında 14 inçlik devasa bilgi-eğlence ekranı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen çevreci koltuklar dikkat çekiyor.

Gelişmiş güvenlik donanımlarıyla yollara çıkan yeni modelin Almanya başlangıç fiyatı 38 bin 990 euro olarak belirlendi.