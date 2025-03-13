Tamamen elektrikli Toyota C-HR+ tanıtıldı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Toyota, popüler modeli C-HR'ın tamamen elektrikli versiyonu olan C-HR+'ı tanıttı. Bu yeni model, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Özellikle elektrikli SUV segmentinde rekabetin kızıştığı bir dönemde Toyota'nın bu hamlesi, otomobil tutkunları tarafından merakla karşılanıyor.

C-HR+ TASARIMI

Tamamen elektrikli C-HR+, hibrit versiyonlarına kıyasla daha sportif ve coupe görünümlü bir tasarıma sahip.

Toyota'nın 2022'de tanıttığı kompakt SUV konseptine oldukça benzeyen bu model, Japonya'da üretilecek.

C-HR+, bZ4X'te de kullanılan e-TNGA platformunda üretiliyor ve boyut olarak hibrit C-HR'den 15 cm daha uzun, bZ4X'ten ise 15 cm daha kısa.

C-HR+ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI

Toyota, C-HR+'ın üç farklı versiyonunu sunacak: iki önden çekişli ve bir dört tekerlekten çekişli.

Ayrıca, uzun menzilli ve standart menzilli seçenekler de bulunacak. Araçta 57,7 kWh ve 77 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak.

Dört tekerlekten çekişli versiyon, 0'dan 100 km/sa hıza 5,2 saniyede ulaşabiliyor. Uzun menzilli versiyonların menzili ise 600 km olarak açıklanmış.

C-HR+'ın iç mekanı, Toyota'nın diğer modellerinden aşina olduğumuz tasarım dilini yansıtıyor.

Ortada 14 inçlik büyük bir bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Ambiyans aydınlatmaları ve dijital gösterge paneli de dikkat çeken diğer özellikler arasında. Araç, 416 litrelik bir bagaj kapasitesi sunuyor.

C-HR+ ÇIKIŞ TARİHİ

Toyota C-HR+'ın 2025 sonuna doğru bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor. Ancak, aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz.