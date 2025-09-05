Tamamen elektrikli yeni Porsche Cayenne, kablosuz şarj ile gelecek

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, 2026 yılında piyasaya süreceği tamamen elektrikli yeni Cayenne modeliyle ilgili önemli bir teknoloji duyurusu yaptı.

Yeni Elektrikli Porsche Cayenne, opsiyonel olarak sunulacak bir kablosuz şarj desteğiyle birlikte gelecek.

11 KW GÜCÜNDE KABLOSUZ ŞARJ

Ayrı olarak satılacak hava soğutmalı bir ünitenin üzerine konumlandırılan Cayenne, kablosuz olarak 11 kW seviyesinde şarj edilebilecek.

Bu sistem için aracın altına da özel bir şarj plakasının yerleştirilmesi gerekecek ve sistemin toplam maliyetinin vergiler hariç 5 bin 800 euro civarında olabileceği belirtiliyor.

MACAN ELECTRIC'TEKİ "AKILLI" ÖZELLİKLER

Şirket, yakın zamanda tanıttığı 2026 model Porsche Macan Electric'te de bir dizi yeni "akıllı" teknoloji sunmuştu.

Bu özellikler arasında dijital anahtar sistemi, kendi kendine park etme ve yapay zekâ destekli sesli asistan gibi yenilikler yer alıyor.