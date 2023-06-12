Tarih belli oldu! Tesla Cybertruck seri üretime giriyor Tesla, 2019'da tanıtımı yapılan ve uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck için seri üretim tarihini belirledi.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Cybertruck, Kasım 2019'da duyurulduğunda, Tesla CEO'su Elon Musk üretimin 2021'in sonlarında başlamasını beklediğini söylemişti. Ancak bu tarih sürekli olarak ertelendi.

Cybertruck seri üretimi ekimde başlayacak

Tesla, 2019'da tanıtımı yapılan ve uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni raporlara göre elektrikli pick-up, ekim ayında seri üretime girecek.

Son paylaşılan raporlara göre Tesla, yılda 375 bin adet Cybertruck üretmeye hazırlanıyor.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.