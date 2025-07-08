Temmuz ayında 1.5 milyon TL altında satın alabileceğiniz 17 otomobil

Otomobil piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve özellikle euro kurundaki yükseliş, birçok markanın temmuz ayı fiyat listelerini güncellemesine neden oldu.
Bu durum, sıfır otomobil almayı planlayan tüketicileri güncel otomobil fiyatlarını ve markaların kampanyalarını daha yakından incelemeye itiyor.
FİYAT ARTIŞLARININ ARKASINDAKİ NEDENLER
Otomobil markaları, euro kurundaki artış ve genel üretim maliyetlerindeki yükselişleri, güncelledikleri yeni fiyat listelerinin ana gerekçesi olarak gösteriyor. Bu durum, otomobil alımını düşünenler için ek bir maliyet yükü anlamına geliyor.
YİNE DE UYGUN FİYATLI SEÇENEKLER MEVCUT
Fiyat artışlarına rağmen, markalar rekabette kalabilmek için belirli modellerde cazip başlangıç fiyatları sunmaya devam ediyor.
"En ucuz" olarak nitelendirilebilecek bu araçlar, genellikle daha küçük motor hacmine sahip, baz donanım seviyesindeki ve şehir içi kullanıma yönelik modeller oluyor.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER - TEMMUZ 2025
Markaların temmuz ayına özel açıkladıkları fiyat listelerine göre, satın alabileceğiniz en ucuz sıfır otomobiller şu şekilde:
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP GSR - 1 milyon 104 bin 900 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1 milyon 129 bin TL
Citroen elektrikli e‑C3 – 1 milyon 129 bin TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1 milyon 210 bin TL
Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS, Benzinli - 1 milyon 234 bin TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ - 1 milyon 259 bin 900 TL
Opel Corsa Edition 1.2 100 hp manuel – 1 milyon 299 bin TL
Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli - 1 milyon 326 bin TL
Hyundai Inster 84.5 kW 4x2, Elektrikli - 1 milyon 345 bin TL
Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS, Benzinli - 1 milyon 362 bin TL
MG4 Comfort elektrikli – 1 milyon 379 bin TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1 milyon 395 bin TL
BYD Dolphin (elektrikli) – 1 milyon 435 bin TL
TOGG V1 RWD Standart Menzil – 1 milyon 440 bin TL
Renault R5 E‑Tech (elektrikli) – 1 milyon 450 bin TL
Renault Clio 1.0 90 bg, Benzinli - 1 milyon 497 bin TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli - 1 milyon 499 bin 500 TL