Temmuz ayında 1.5 milyon TL altında satın alabileceğiniz 17 otomobil

Otomobil piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve özellikle euro kurundaki yükseliş, birçok markanın temmuz ayı fiyat listelerini güncellemesine neden oldu.

Bu durum, sıfır otomobil almayı planlayan tüketicileri güncel otomobil fiyatlarını ve markaların kampanyalarını daha yakından incelemeye itiyor.

FİYAT ARTIŞLARININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Otomobil markaları, euro kurundaki artış ve genel üretim maliyetlerindeki yükselişleri, güncelledikleri yeni fiyat listelerinin ana gerekçesi olarak gösteriyor. Bu durum, otomobil alımını düşünenler için ek bir maliyet yükü anlamına geliyor.

YİNE DE UYGUN FİYATLI SEÇENEKLER MEVCUT

Fiyat artışlarına rağmen, markalar rekabette kalabilmek için belirli modellerde cazip başlangıç fiyatları sunmaya devam ediyor.

"En ucuz" olarak nitelendirilebilecek bu araçlar, genellikle daha küçük motor hacmine sahip, baz donanım seviyesindeki ve şehir içi kullanıma yönelik modeller oluyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER - TEMMUZ 2025

Markaların temmuz ayına özel açıkladıkları fiyat listelerine göre, satın alabileceğiniz en ucuz sıfır otomobiller şu şekilde:

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP GSR - 1 milyon 104 bin 900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1 milyon 129 bin TL

Citroen elektrikli e‑C3 – 1 milyon 129 bin TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1 milyon 210 bin TL

Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS, Benzinli - 1 milyon 234 bin TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ - 1 milyon 259 bin 900 TL

Opel Corsa Edition 1.2 100 hp manuel – 1 milyon 299 bin TL

Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli - 1 milyon 326 bin TL

Hyundai Inster 84.5 kW 4x2, Elektrikli - 1 milyon 345 bin TL

Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS, Benzinli - 1 milyon 362 bin TL

MG4 Comfort elektrikli – 1 milyon 379 bin TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1 milyon 395 bin TL

BYD Dolphin (elektrikli) – 1 milyon 435 bin TL

TOGG V1 RWD Standart Menzil – 1 milyon 440 bin TL

Renault R5 E‑Tech (elektrikli) – 1 milyon 450 bin TL

Renault Clio 1.0 90 bg, Benzinli - 1 milyon 497 bin TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli - 1 milyon 499 bin 500 TL