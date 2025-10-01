Tesla, 500 kW kapasiteli şarj istasyonlarını tanıttı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şarj sürelerini ciddi oranda azaltacak yeni nesil V4 Supercharger şarj cihazını resmen kullanıma sundu.

Kuzey Amerika'da çıkış yapan bu istasyonlar, şirketin 500 kW şarj kapasitesine sahip ilk tam V4 Supercharger'ı olma özelliğini taşıyor.

AMAÇ ŞARJ HIZINDA LİDERLİĞİ GERİ ALMAK

Son yıllarda diğer şarj sağlayıcılarının 350 kW'a varan güçlere ulaşmasıyla şarj hızı konusunda geride kalan Tesla, bu hamleyle yeniden öne geçmeyi hedefliyor.

500 kW'lık yeni cihazlar, daha yüksek verimlilik, daha düşük maliyet ve çok daha hızlı şarj vadediyor.

ŞİMDİLİK SADECE CYBERTRUCK İÇİN

Yeni şarj cihazının tam kapasitesi şimdilik yalnızca Cybertruck için kullanılabilir durumda. Diğer Tesla modelleri için de desteğin yakında gelmesi bekleniyor.

Yapılan testlerde, 500 kW’lık V4 cihaz ile bir aracın 35 dakikada yüzde 0’dan yüzde 80 şarja ulaşabildiği görüldü.

Bu, elektrikli araç sahiplerinin en büyük şikayetlerinden biri olan uzun şarj süreleri konusunda harika bir iyileştirme anlamına geliyor.