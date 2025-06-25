Tesla Avrupa'da kan kaybediyor: Satışlar 5. ayda da düşüşte

Tesla’nın Avrupa’daki yeni otomobil satışları, mayıs ayında da düşüşünü sürdürerek endişe verici bir tablo çizdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan verilere göre, şirket art arda beşinci ayda da satışlarında gerileme yaşadı.

TESLA'NIN SATIŞLARI YÜZDE 27,9 GERİLEDİ

ACEA verilerine göre, Tesla’nın Mayıs 2025'teki Avrupa satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında düştü.

Bu sert düşüşle birlikte şirketin Avrupa'daki pazar payı da yüzde 1,8'den yüzde 1,2'ye geriledi.

Bu durum, Tesla'nın Avrupa pazarındaki rekabet gücünü sorgulatırken, markanın bu olumsuz trendi nasıl tersine çevireceği merak konusu.

Rakiplerinden Çinli SAIC Motor'un satışları yüzde 22,5, BMW'nin ise yüzde 5,6 artış gösterdi.

ELEKTRİKLİ PAZARI BÜYÜRKEN TESLA KAN KAYBEDİYOR

Tesla'nın yaşadığı bu düşüş, Avrupa'daki genel pazar trendiyle de çelişiyor. Aynı dönemde, bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları yüzde 26,1, plug-in hibrit (PHEV) satışları yüzde 15 ve hibrit-elektrikli (HEV) satışları yüzde 19,8 oranında artış gösterdi.

Bu veriler, sorunun genel olarak elektrikli araçlara olan ilgide bir azalma olmadığını, aksine Tesla'nın artan rekabet karşısında pazar payı kaybettiğini gösteriyor.

Mayıs ayı itibarıyla elektrikli ve hibrit modeller, AB'deki toplam binek araç satışlarının yüzde 58,9'unu oluşturdu.