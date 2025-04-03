Tesla Cybertruck satışları beklentilerin altında kaldı

Haber Merkezi

Tesla, Cybertruck üretimindeki sorunlar ve satış zorlukları nedeniyle devasa bir envanterle karşı karşıya.

Şirketin elinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde satılmayı bekleyen Cybertruck bulunuyor.

Üretimin başlamasının üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması Tesla'yı zor durumda bırakıyor.

ÜRETİMDE AKSAMALAR VAR

Tesla, geçtiğimiz yıl düşük Cybertruck teslimatlarını üretimdeki artış sorunlarına, pahalı Foundation Serisi'ne ve vergi kredisi eksikliğine bağlamıştı.

Ancak bu yıl durum farklı. Üretimdeki aksaklıklar ve mart ayındaki geri çağırma kararı, satışları olumsuz etkiliyor. Tesla'nın elindeki 2 bin 400'e yakın yeni Cybertruck'ın satışı zorlaşıyor.

Tesla'nın Cybertruck'ları takas olarak kabul etmemesi ve kullanılmış araç fiyatlarındaki hızlı düşüş, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Kullanılmış Cybertruck fiyatları son bir yılda yüzde 55, son üç ayda ise yüzde 13 oranında düştü. Bu durum, hem Tesla'yı hem de potansiyel alıcıları endişelendiriyor.