Tesla, Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor: İşte nedeni

Elektrikli otomobil devi Tesla, mali toplantıda yaptığı açıklamayla otomotiv dünyasında şok etkisi yarattı.

Elon Musk, şirketin ilk dönemlerine damga vuran Model S ve Model X'in üretiminin kademeli olarak durdurulacağını ve tesislerin artık tamamen otonomi odaklı bir geleceğe hizmet edeceğini duyurdu.

HEDEF YILDA 1 MİLYON OPTIMUS ROBOT

Musk, bu veda kararını "üzücü" olarak nitelendirse de şirketin vizyonunun değiştiğini vurguladı.

Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında boşalacak üretim hatları, şirketin insansı robot projesi Optimus'un seri üretimi için dönüştürülecek. Tesla, bu hamleyle yılda 1 milyon adet Optimus robot üretmeyi hedefliyor.

SATIŞ RAKAMLARI KARARDA ETKİLİ OLDU

Yakın zamanda yenilenmelerine rağmen Model S ve Model X'in beklenen satış başarısına ulaşamaması, bu kararın alınmasında etkili oldu.

Verilere göre; Cybertruck, Model S ve Model X'in toplam satışları 50 bin civarında kalırken, Model 3 ve Model Y ikilisi 1.6 milyonluk satış adedini aştı.

Şirket, yoluna Model 3, Model Y ve Cybertruck üretimiyle devam edecek.