Tesla satışları Avrupa'da hızla geriliyor

AA & Ensonhaber

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın Avrupa'daki satışları, son dönemde dikkat çekici bir düşüş gösterdi.

Bu düşüşün arkasında, şirketin sahibi Elon Musk'ın tartışmalı siyasi tutumları ve davranışlarının etkili olduğu düşünülüyor.

Özellikle Almanya ve Fransa gibi önemli pazarlarda yaşanan düşüşler, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

ALMANYA'DA SATIŞLAR ÇAKILDI

Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve otomobil piyasasına sahip olan Almanya'da, Tesla satışları bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,5 gerileyerek 1277'ye geriledi.

Ocak ayında Fransa’da Tesla marka otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 gerileyerek 1141'e düştü.

Söz konusu dönemde, Tesla satışları İtalya’da yüzde 13,4 azalarak 265'e, İspanya'da yüzde 75 düşerek 269'a geriledi.

İngiltere’de ise satışlar yılın ilk ayında yüzde 7 azalarak 1458 oldu. Aynı dönemde Tesla satışları İsveç’te yüzde 44 gerileyerek 405’e, Norveç’te yüzde 38 azalarak 689'a inerken Hollanda'da yüzde 42,5 düşerek 926'ya, Belçika'da yüzde 44,8 azalarak 1008'e, Danimarka’da yüzde 40,9 gerileyerek 451'e ve Portekiz'de yüzde 31 azalarak 380'e indi.