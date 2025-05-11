Tesla, servis şikayetlerini yapay zeka ile çözecek

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Elektrikli otomobil devi Tesla, sahiplerinin en büyük şikayetlerinden biri olan servis kalitesini artırmak için yapay zeka tabanlı yeni bir strateji uygulamaya başladı.

Şirket, servis süreçlerini kolaylaştırmak ve müşteri iletişimini geliştirmek amacıyla özel olarak tasarlanmış bir "Servis Yapay Zeka Temsilcisi" kullanacağını duyurdu.

Bu yeni sistemin, Tesla'nın son yıllarda önemli ölçüde iyileşme gösterse de hala eleştirilen servis deneyimini daha da ileriye taşıması hedefleniyor.

TESLA'NIN YENİ YAPAY ZEKA TEMSİLCİSİ NASIL ÇALIŞACAK

Tesla'nın Yapay Zeka ve BT Altyapısı Başkanı Raj Jegannathan tarafından duyurulan yeni Servis Yapay Zeka Temsilcisi, şirket ile müşteriler arasındaki iletişimdeki gecikmeleri tespit edecek.

Ayrıca, bu görüşmelerdeki duygu durumunu izleyerek belirli iddiaları otomatik olarak doğrudan üst düzey yöneticilere iletecek. Bu sayede sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

MÜŞTERİLER İÇİN YENİ "ESCALATE" ÖZELLİĞİ

Yeni sistemle birlikte müşterilere sunulan bir diğer önemli yenilik ise, iki haftalık gecikmelerden sonra telefon uygulamasının mesaj merkezi bölümüne "Escalate" (İlet/Yükselt) kelimesini yazarak sorunlarını daha üst düzey yöneticilere daha kolay ulaştırabilme imkanı.

Bu özelliğin, müşterilerin yaşadığı mağduriyetleri azaltması ve şikayetlerin daha etkin bir şekilde çözülmesini sağlaması bekleniyor.

Tesla, bu yapay zeka destekli yeni servis temsilcisini ilk aşamada on pilot lokasyonda 8 Mayıs itibarıyla kullanıma sundu ve sistemi sürekli olarak geliştirmeyi planlıyor.