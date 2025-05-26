Tesla Türkiye sitesinde Model Y satışına bot saldırısı engeli

Haber Merkezi

Tesla, Model Y Juniper envanter güncellemesi sırasında Tesla Türkiye sitesine erişimde yaşanan sıkıntıların nedenini ve yeni envanter tarihlerini duyurdu.

Şirket, Avrupa ve Orta Doğu resmi X hesabından yaptığı paylaşımla, yaşanan erişim sorununun otomatik bot saldırısı nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'de Model Y'ye olan "inanılmaz talepten" dolayı son envanterin dakikalar içinde tükendiği ifade edildi.

ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ

Tesla, satış sürecinde yaşanan teknik sorunlar için özür diledi. Şirket, envanter sistemlerinin kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldığını ve bu durumun sitenin erişilebilirliğini etkilediğini açıkladı.

Tesla, hizmetlerinin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemlerinin bu bot trafiğini kaynağına göre engellediğini ve bu durumun bazı gerçek kullanıcıların erişimini etkilediğini belirtti.

Şirket, ileriye dönük bir çözüm üretmek için çalıştıklarını ve mümkün olan en kısa sürede daha fazla aracın üretilip Türkiye'ye gönderilmesini sağlayacaklarını ekledi.

YENİ STOK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Tesla, erişim problemiyle ilgili paylaşımında yeni envanter tarihlerini de duyurdu. Bir sonraki envanter listeleme tarihlerinin 28 Mayıs Salı günü saat 18.30 ve 4 Haziran Salı günü saat 18.30 olarak belirlendiği açıklandı.