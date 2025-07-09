Tesla, Türkiye'deki şarj ağını genişletiyor: 10 yeni istasyon yolda

Tesla, Türkiye pazarındaki satış ivmesini desteklemek ve şarj altyapısını daha erişilebilir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı.

Şirket, 2025 yılı boyunca 10 farklı noktada yeni Supercharger istasyonları açmayı ve toplamda 80 yeni şarj noktasını hizmete sunmayı hedefliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DAHİL 10 YENİ LOKASYON

Yeni istasyonların kurulacağı yerler arasında Çankaya, Samandıra ve Karşıyaka gibi büyük şehirlerin yanı sıra Söke ve Yatağan gibi bölgeler de bulunuyor.

Ayrıca, Bolu'daki mevcut Supercharger istasyonunun da genişletileceği belirtildi.

YENİ ARAÇ STOKLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tesla ayrıca 31 Temmuz'a kadar her iş günü yeni araç envanteri yayınlayacağını ve temmuz ayında daha fazla renk seçeneği sunacağını da duyurdu.

Bununla birlikte, araç satın alma sürecinde yaşanan otomasyon ve bot girişimlerine karşı güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı açıklandı.