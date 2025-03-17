Tesla, uygun fiyatlı bir Model Y geliştiriyor

Haber Merkezi

Tesla, son dönemde yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek için önemli bir adım atıyor. Model Y'nin daha ucuz bir versiyonunu geliştirme kararı alan şirket, bu sayede hem Çin pazarındaki rekabete karşılık vermeyi hem de küresel satışlarını artırmayı planlıyor.

Reuters'ın içeriden sızdırdığı bilgilere göre, yeni modelin maliyeti mevcut Model Y'ye göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük olacak.

PROJE E41

Şanghay Gigafactory'de "Project E41" kod adıyla yürütülen bu proje kapsamında, ekonomik Model Y'nin 2026'dan itibaren üretim hattına gireceği tahmin ediliyor.

Aracın tasarımının mevcut Model Y'ye mi benzeyeceği, yoksa tamamen yeni bir model mi olacağı henüz net değil.

Ancak, Tesla'nın planlarına göre hem sedan hem de SUV olmak üzere iki ekonomik model geliştirdiği düşünüldüğünde, yeni SUV'nin bağımsız bir model olma ihtimali yüksek.

ÇİN PAZARINA ÖZEL STRATEJİ

Şanghay'da üretilecek araç öncelikle Çin pazarına sunulacak, ancak ilerleyen aylarda Avrupa ve ABD'deki diğer tesislerde de üretime geçilerek küresel pazarda satışa sunulacak.

Bu hamle, Tesla'nın Xiaomi gibi yeni rakiplerle rekabet edebilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Özellikle, Xiaomi'nin SU7 adını verdiği elektrikli sedan modeliyle yakaladığı başarı, Tesla'yı bu yönde adımlar atmaya teşvik ediyor.