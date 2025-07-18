Tesla'dan geniş ailelere özel otomobil: Model YL

Dünyanın en popüler elektrikli otomobillerinden biri olan Tesla Model Y, artık daha geniş ve daha kalabalık ailelere hitap eden yeni bir versiyona kavuştu.

Tesla, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında ortaya çıkan ve Model YL olarak adlandırılan yeni 6 koltuklu elektrikli aracının ilk görüntülerini paylaştı.

STANDART MODEL Y'DEN DİKKAT ÇEKİCİ ŞEKİLDE DAHA BÜYÜK

MIIT'nin listesine göre, yeni aracın uzunluğu 4.976 mm, yüksekliği 1.668 mm ve dingil mesafesi 3.040 mm olarak açıklandı.

Bu rakamlar, yeni Model YL'nin standart Model Y'den yaklaşık 18 cm daha uzun ve 15 cm daha uzun bir dingil mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor.

FİYATI VE KÜRESEL SATIŞ DURUMU

Yeni Model YL'nin Çin'de yaklaşık 56 bin dolarlık bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Ancak şimdilik Tesla'nın bu versiyonu diğer ülkelerde satışa sunacağına dair resmi bir onay bulunmuyor.