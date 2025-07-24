Tesla'dan kötü haber: Uygun fiyatlı model bir kez daha ertelendi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde önemli bir strateji değişikliğini açıkladı.

Şirket, uygun fiyatlı yeni modelinin seri üretimini erteleyerek, müşterilerin süresi dolmak üzere olan devlet teşviklerinden yararlanabilmesi için Model Y üretimine öncelik verecek.

YENİ MODEL YIL SONUNDA GELECEK

Daha önce 2025'in ilk yarısında beklenen uygun fiyatlı modelin tanıtımı ve seri üretimi, bu değişiklikle birlikte yılın dördüncü çeyreğine kaydırıldı.

Elon Musk'ın onayıyla, yeni modelin Model Y'nin daha kısa ve daha küçük bir versiyonu olması bekleniyor.

ROBOTAXI HİZMETİ ABD'DE YAYILIYOR

Tesla ayrıca, Austin'de başlattığı Robotaxi hizmetini hızla genişlettiğini ve yıl sonuna kadar ABD'nin birçok bölgesinde kullanıma sunmayı hedeflediğini belirtti.

Musk, düzenleyici onaylarına bağlı olarak 2025 sonuna kadar ABD nüfusunun yarısına hizmet vermeyi hedeflediklerini de ekledi.