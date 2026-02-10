Tesla'nın Avrupa'daki pazar payı düşmeye devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem Avrupa pazarında büyük heyecan yaratan ve Berlin fabrikasıyla üretim gücünü artıran Tesla, eski popülaritesini yitirmeye başladı.

Model Y ile elde edilen satış başarısı ve pazar liderliği, son dönemde yerini ciddi bir düşüş eğilimine bıraktı.

ALMAN TÜKETİCİLERİN TERCİHİ DEĞİŞTİ

Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkedeki tüketicilerin büyük çoğunluğu artık Tesla satın almayı düşünmüyor.

Ankete katılanların yüzde 60'ından fazlası bu markayı asla tercih etmeyeceğini belirtirken, yüzde 16'sı ise muhtemelen almayacağını ifade ediyor.

ELON MUSK'IN SİYASİ DURUŞU ETKİLİ OLDU

Alman halkının elektrikli otomobillere olan ilgisi devam etse de tepkilerin odağında, doğrudan şirket CEO'su Elon Musk yer alıyor.

Musk'ın Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisine verdiği destek ve Trump hükümetiyle olan geçmiş ilişkileri, potansiyel alıcıları markadan uzaklaştırıyor.

SİYASET SATIŞ RAKAMLARINA YANSIDI

Otomobil tercihleri artık sadece teknolojik veya çevresel nedenlerle değil, siyasi görüşlere göre de şekilleniyor.

Elektrikli araçlar bir aidiyet sembolüne dönüşürken Tesla'nın yaşadığı bu imaj kaybı, pazar payının erimesine neden oluyor.