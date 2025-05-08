Tesla'nın Çin satışları son 7 aydır düşüşte

Haber Merkezi

Tesla'nın Çin'de üretilen elektrikli araçlarının satışlarındaki düşüş, yedinci ayına girdi.

Şirketin Şanghay fabrikasından yapılan araç sevkiyatları nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 oranında azalarak 58 bin 459 adet olarak gerçekleşti.

YEREL REKABET ARTIYOR

Tesla Çin satışlarındaki bu gerileme, Çin pazarındaki genel elektrikli ve hibrit araç satışlarının nisan ayında yüzde 42 artarak 1,14 milyon adede ulaşmasının beklendiği bir dönemde yaşanıyor.

Tesla'nın Çin'de karşılaştığı zorlukların başında, özellikle nisan ayında şimdiye kadarki en iyi aylık satış performansını gösteren BYD gibi çok güçlü yerel rakipler geliyor; BYD'nin yıl sonu satış hedefi ise 5,5 milyon adet.

Tesla’nın küresel satışları da yılın ilk çeyreğinde son üç yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Bu düşüşün arkasında, tüketicilerin markadan uzaklaşması gösteriliyor. Bu durumun ise Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında küresel siyasete daha fazla odaklanması ve bu durumun tetiklediği protestolarla ilişkili olduğu iddia ediliyor.