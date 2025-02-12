Tesla'nın Çin'deki batarya fabrikası üretime başladı

Haber Merkezi

Tesla, elektrikli araç (EV) pazarındaki konumunu korurken, aynı zamanda enerji depolama alanındaki yatırımlarını da hızla artırıyor.

Şirket, Çin'in Şanghay kentinde kurduğu megapack batarya fabrikasını faaliyete geçirerek bu alandaki gücünü bir kez daha gösterdi.

Bu fabrika, Tesla'nın büyük ölçekli enerji depolama sistemleri üretimindeki önemli bir adımı olarak dikkat çekiyor.

7 AYDA ÜRETİME BAŞLADI

Tesla Shanghai Megafactory projesi, Mayıs 2024'teki temel atma töreninden sadece yedi ay sonra, 27 Aralık 2024'te tamamlandı.

Bu, Tesla'nın projeleri ne kadar hızlı hayata geçirebileceğinin bir göstergesi. Fabrika, Tesla'nın Çin'deki üretim kapasitesini artırırken, küresel enerji depolama çözümleri alanındaki iddialarını da güçlendiriyor.

Tesla'nın megapack bataryaları, büyük ölçekli enerji depolama sistemleri için özel olarak tasarlandı.

Bu bataryalar, şebeke stabilizasyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş ve rüzgar gibi) entegrasyonunda kritik bir rol oynuyor.

Çin, hızla büyüyen yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bu alanda Tesla için büyük bir pazar potansiyeli sunuyor.

Çin hükümetinin yenilenebilir enerjiye verdiği teşvikler ve hızla gelişen elektrikli araç pazarı, Tesla'nın bu ülkedeki varlığını güçlendirmesi için önemli fırsatlar sunuyor.