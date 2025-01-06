Tesla'nın Çin'deki satışları 2024'te rekor kırdı

Haber Merkezi

Elektrikli araç devi Tesla, 2024 yılında Çin'de rekor seviyede satış gerçekleştirdi. Şirket, küresel çapta satışları düşmesine rağmen Çin pazarında yüzde 8,8'lik bir büyüme kaydetti.

Tesla, 2024 yılında Çin'de 657 binin üzerinde araç sattı. Bu rakam, şirketin Çin'deki en yüksek yıllık satış rakamı. Tesla'nın Aralık ayındaki satışları ise bir önceki aya göre yüzde 12,8 artarak 83 bin adede ulaştı.

KÜRESEL PAZARDA DÜŞÜŞ

Tesla'nın küresel teslimatları ise 2024 yılında yüzde 1,1 oranında düştü. Bu düşüşün nedenleri arasında, Avrupa'daki sübvansiyonların azalması, ABD'de hibrit araçlara olan ilginin artması ve Çinli rakiplerin rekabeti gösteriliyor.

ÇİN'DEN İHRACAT DÜŞTÜ

Tesla'nın Çin'den yaptığı ihracat da yüzde 24 oranında azaldı. Bu düşüşte, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulamasının etkili olduğu düşünülüyor.

GlobalData analisti John Zeng, Tesla'nın küresel satışları düşerken Çin'deki satışlarının artmasının, Çin'in elektrikli araç pazarındaki önemini gösterdiğini belirtti.

Tesla, 2024 yılında 1,79 milyon araç satışı ile BYD'nin (1,76 milyon) önünde yer aldı. Ancak, BYD'nin hızlı büyümesi, Tesla için önemli bir tehdit oluşturuyor.

FİYAT SAVAŞLARI

Tesla ve BYD, Çin pazarında fiyat rekabeti de yaşıyor. Tesla, Model Y için indirim kampanyası başlatırken, BYD de çeşitli modellerinde fiyat indirimine gitti.