Tesla'nın kârı, 2025'in son çeyreğinde yüzde 61 düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla'nın açıkladığı mali raporlar, elektrikli araç pazarındaki rekabetin ve yönetimsel tartışmaların bilançoya yansımasını gözler önüne serdi.

2024'ün son çeyreğinde 2,1 milyar dolar olan net kar, 2025'in aynı döneminde 840 milyon dolara kadar geriledi. Bu da yaklaşık yüzde 61 düşüş demek.

Tesla'nın 2025 yılı genelindeki net karı yüzde 46 azalarak 3,8 milyar dolara düşerken, yıllık gelirleri de yüzde 3 kayıpla 94,8 milyar dolar seviyesinde kaldı.

TESLİMAT RAKAMLARI

Dördüncü çeyrekte araç teslimatları bir önceki yıla göre yüzde 15,6 oranında azaldı. 2025 yılı toplamında ise 1 milyon 654 bin araç üretilip, 1 milyon 636 bin araç teslim edildi.

DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ: SİYASET VE ÇİN FAKTÖRÜ

Satışlardaki bu keskin düşüşün arkasındaki temel nedenler olarak, ana rakip BYD gibi Çinli markaların agresif büyümesi ve özellikle Avrupa pazarında Elon Musk'ın tartışmalı siyasi duruşuna karşı oluşan tepkiler gösteriliyor.

Mali daralmaya rağmen gelecek vizyonundan vazgeçmeyen şirket, temiz enerji ve otonom robot altyapısına odaklanacağını belirtti.

Ayrıca Tesla, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'nin hisselerini satın almak üzere yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlaşmasına imza attı.