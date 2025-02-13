Tofaş, 2024'ün son çeyreğinde zarar açıkladı

Haber Merkezi

Türk otomotiv sektörünün önemli oyuncularından Tofaş, 2024 yılı bilançosunu açıkladı. Şirket, zorlu bir yıl geçirerek son çeyrekte 5,2 milyon TL zarar etti.

Bu zararın ardında, iç piyasadaki yoğun rekabet, düşük kapasite kullanımı ve yüksek enflasyon gibi faktörler yer alıyor.

SATIŞ GELİRLERİNDE DÜŞÜŞ

Tofaş'ın 2024 yılı satış gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 34,7 oranında azalarak 120,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin brüt kâr marjı da yüzde 18,1'den yüzde 11,1'e geriledi. Bu düşüşte, iç pazardaki daralma ve ihracattaki zorluklar etkili oldu.

ÜRETİM VE İHRACATTA AZALMA

2024 yılında Tofaş'ın toplam satış hacmi, yıllık bazda yüzde 33 azalarak 174 bin adet seviyesine geriledi.

İhracat tarafında ise daha sert bir düşüş yaşandı. Fiorino modelinin üretiminin sona ermesi ve Kuzey Afrika pazarındaki regülasyon sorunları, ihracat hacmini yüzde 45 oranında düşürerek 33 bin 600 adete indirdi.

2025'TEN UMUTLU BEKLENTİLER

Tofaş, 2025 yılı için ihracatta toparlanma beklentisini koruyor. Şirket, global ekonomik toparlanma ve faiz indirimlerinin ihracat kanallarını canlandıracağını öngörüyor. 2025 yılında ihracat hacminin 70 bin - 90 bin adet aralığında gerçekleşmesi hedefleniyor.