Toyota, ABD tarifelerine rağmen satışlarını yüzde 7,4 artırdı

Japon otomotiv devi Toyota, ABD'nin gümrük vergileri ve artan elektrikli araç rekabeti gibi zorluklara rağmen 2025'in ilk yarısında rekor küresel satış rakamlarına ulaştı.

Şirket, bu dönemde satışlarını yüzde 7,4 artırarak 5,5 milyon adedin üzerine çıkardı.

Haziran ayında da yükseliş trendi sürdü. Aylık bazda küresel satışlar yüzde 2,7 artarak 937 bin 246 adede ulaştı. Aynı ayda üretim ise yüzde 7,7 yükselişle 963 bin 455 adet olarak kaydedildi.

BAŞARININ ANAHTARI HİBRİT MODELLER

Bu etkileyici büyümenin arkasındaki ana itici güç, dünya genelinde Toyota'nın hibrit araçlarına olan güçlü talep oldu.

Tamamen elektrikli araç pazarında rekabet artarken, hibrit teknolojisi markanın en büyük kozu olmaya devam ediyor.

TİCARET ANLAŞMASI HİSSELERİ UÇURDU

ABD'nin Avrupa'dan ithal edilen araçlara uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 15'e düşüren yeni ticaret anlaşması, piyasalarda olumlu karşılandı.

Bu haberin ardından Toyota hisseleri, 23 Temmuz'da yüzde 14'lük keskin bir yükseliş yaşadı.