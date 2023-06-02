Toyota, ABD'de 5.9 milyar dolarlık batarya yatırımını duyurdu Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD merkezli batarya üretimi için 5.9 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota, şimdilik tamamen elektrikli otomobillere odaklanmak yerine, bir süre daha hibrit araçlar üretmeyi düşünüyor. Ancak şirket, diğer yandan batarya yatırımlarını sürdürüyor.

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD merkezli batarya üretimi için ek 2,1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Toplam yatırım 6 milyar dolara yaklaştı

Toyota, ABD merkezli bir fabrika kurma taahhüdünü ilk olarak 2021'de açıklamıştı. Yeni tesis için 3,8 milyar dolarlık bütçe ayıran otomotiv devi, 2.1 milyar dolar daha yatırım yapacağını açıklayarak toplam yatırımın 5.9 milyar dolara çıkacağını söyledi.

Kurulacak yeni tesisin 2025 yılında üretime başlaması bekleniyor. Tesiste bulunacak altı üretim hattından sadece ikisi tamamen elektrikli araçlara ayrılacak, diğer dördü ise hibrit araçlardan sorumlu olacak.