Toyota GR Corolla daha da güçlü hale gelecek

Haber Merkezi

Toyota'nın sevilen "hot-hatch" modeli GR Corolla, 2025 yılına daha fazla tork ve yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla giriş yapsa da görünüşe göre bu sadece bir başlangıç.

Baş Mühendis Naoyuki Sakamoto, Motor1'e verdiği bir röportajda, GR Corolla ve GR Yaris modellerinin pist performansını iyileştirecek ve gücünü artıracak güncellemeler hazırladıklarını doğruladı.

BAŞ MÜHENDİSTEN GÜÇ SİNYALİ

Sakamoto, şirketin Corolla'nın TCR yarış aracıyla motor gücünü artırmaya çalışırken başlangıçta zorlandıklarını, ancak artık motorun sınırlarını bildiklerini ve gücü nasıl artıracaklarını anladıklarını belirtti.

Sakamoto, "Elimizden geldikçe sınırı zorlamaya çalışacağız." diyerek daha güçlü bir Toyota GR Corolla modelinin yolda olduğunun sinyallerini verdi.

Toyota, resmi olarak bir GRMN Corolla modelini doğrulamasa da söylentiler, yüksek performanslı versiyonların yakında tanıtılacağı yönünde.

Bu modelin, mevcut Toyota GR Corolla'da kullanılan turboşarjlı 1.6 litrelik motoru temel alacağı, ancak "benzersiz modifiyelerle" daha fazla tork ve beygir gücü üreteceği bildiriliyor.

Ekstra güce ek olarak, GRMN versiyonunda aerodinamik eklentiler, yeni bir süspansiyon, daha hafif BBS dövme jantlar ve standart lastiklerden daha yapışkan olan Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler gibi piste özgü ciddi yükseltmeler bekleniyor.