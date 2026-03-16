Toyota, koltuk sorunu nedeniyle 500 binden fazla aracını geri çağırdı

Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'nde ürettiği 550 binden fazla aracı acil olarak geri çağırmak zorunda kaldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre bu kararın arkasında, koltuk sırtlığı mekanizmasındaki bir kilitlenme sorunu yatıyor.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR

Söz konusu dev geri çağırma operasyonu, 2021 ile 2024 model yılları arasındaki Toyota Highlander ve Highlander Hybrid versiyonlarını kapsıyor.

Segmentinin en popüler araçlarından olan bu modellerde tehlike altında olan toplam araç sayısının 550 bin 7 olduğu açıklandı.

Etkilenen araçlarda koltuk sırtlığı, ayarlandıktan sonra tam olarak kilitlenmeyerek kaza anında yaralanma riskini artırıyor.

Bu tehlikeli sorunun çözümü için araç sahipleri, yetkili servislere giderek koltuk mekanizmasındaki yayları tamamen ücretsiz bir şekilde değiştirebilecek.

SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI

Japon üretici, onarım işlemleri tamamlanana kadar araç sahiplerinin ekstra dikkatli olmasını istiyor.

Sürücülerin, yola çıkmadan önce koltuklarının istedikleri konumda sabit kaldığını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.