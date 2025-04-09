Toyota Supra Lightweight Evo, Avrupa'da satışa çıkacak

Haber Merkezi

Toyota, performans odaklı yarış departmanı Gazoo Racing'in imzasını taşıyan özel modeli GR Supra Lightweight Evo'yu Avrupa'daki otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Oldukça sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel versiyona sahip olmak isteyenlerin, Toyota'yı ikna etmesi gerekecek.

Özellikle İtalya'da, potansiyel alıcıların toyota.it web sitesi üzerinden belirli bir süre içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Bu özel Supra'nın ilk örnekleri, özel bir Hoş Geldin Kiti ile birlikte önümüzdeki yaz sahiplerine teslim edilecek.

ÖZEL TASARIM DETAYLARI DİKKAT ÇEKİYOR

GR Supra Lightweight Evo, hem iç hem de dış tasarımında kullanılan kırmızı vurgularla standart modellerden kolayca ayrılıyor.

Karbon fiber arka spoiler, yeniden tasarlanan ön çamurluklar ve 19 inçlik mat siyah jantlar, otomobilin sportif ve agresif görünümünü pekiştiriyor.

Bu detaylar, Supra'nın yarış pistlerine gönderme yapan dinamik karakterini ön plana çıkarıyor.

İÇ MEKANDA SPORTİF DOKUNUŞLAR

Otomobilin iç mekanında ise GR logolu, Alcantara döşemeli sportif koltuklar dikkat çekiyor. Vites topuzunun kenarlarında ve emniyet kemerlerinde kullanılan kırmızı dikişler, iç tasarımın sportif atmosferini daha da güçlendiriyor.

YÜKSEK PERFORMANS

Lightweight Evo, gücünü BMW üretimi olan 340 beygir gücündeki 3.0 litrelik 6 silindirli B58 motordan alıyor.

Toyota mühendisleri, bu özel model için direksiyon kutusunu optimize ederek daha hassas ve direkt bir sürüş deneyimi sunmayı hedefledi.

Ayrıca, virajlarda daha fazla denge sağlamak amacıyla ön ve arka tekerleklerdeki kamber açısı da yeniden ayarlandı.

Güçlü frenleme performansı için daha büyük Brembo fren diskleriyle donatılan bu özel Supra, yalnızca 6 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle sunuluyor.