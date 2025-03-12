Toyota, ticaret savaşlarına karşı yeni planlar yapıyor

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Dünya otomotiv devlerinden Toyota, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası gümrük vergisi politikalarına karşı stratejik bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Şirket, İngiltere'deki üretim tesisini ABD pazarına ihracat için değerlendirerek, ticaret savaşlarının yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmayı planlıyor.

Toyota Avrupa Başkanı Matt Harrison, şirketin tedarik zinciri zorluklarını aşmak için farklı stratejileri gözden geçirdiğini açıkladı. Bu hamle, Toyota'nın küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklere karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

TRUMP'IN TARİFELERİNE KARŞI ÖNLEM

ABD yönetiminin Kanada ve Meksika'dan yapılan otomobil ithalatına yönelik tarifeleri bir ay ertelemiş olması, Japon otomobil üreticileri için geçici bir rahatlama sağladı.

Ancak, 30 gün içinde bu tarifelerin yürürlüğe girmesi halinde, Toyota gibi devler ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Ayrıca, Trump'ın "karşılıklı tarifeler" politikası da 2 Nisan'da yürürlüğe girecek. Bu nedenle, Toyota, olası senaryolara karşı önceden hazırlık yaparak riskleri minimize etmeyi hedefliyor.