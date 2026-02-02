Toyota, üst üste altıncı kez dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japon otomobil devi Toyota, 2025 yılında küresel satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artırarak 10,5 milyon adede ulaştırmayı başardı.

Bu rekor sonuçla birlikte şirket, 9 milyon satış yapan en yakın rakibi Volkswagen Grubu'na büyük bir fark atarak liderliğini perçinledi.

ABD VERGİLERİNE RAĞMEN BÜYÜME GELDİ

ABD yönetiminin gümrük vergilerini yüzde 15'e yükseltmesi ve artan küresel ticaret baskılarına rağmen marka, büyüme ivmesini kaybetmedi.

Toyota, üretim stratejilerinde yaptığı kritik değişiklikler sayesinde bu ekonomik zorlukları aşarak satışlarını artırmayı bildi.

KUZEY AMERİKA VE JAPONYA'DA GÜÇLÜ ARTIŞ

Markanın en önemli pazarlarından Kuzey Amerika'da satışlar, yüzde 7,3 oranında artarak 2,9 milyon adede yaklaştı.

Şirketin anavatanı Japonya'da ise yüzde 4,1'lik bir büyüme kaydedildi ve toplam satışlar 1,5 milyon seviyesini geçti.

HİBRİT MODELLERİN PAYI YÜKSELİYOR

Toyota'nın elektrikli ve hibrit modelleri küresel satışların neredeyse yarısını oluştururken, asıl hacmi 4,4 milyon adetle geleneksel hibrit araçlar sağladı.

Tam elektrikli araç satışları yüzde 42 artışla 199 bin adede yükselse de markanın genel satışları içindeki payı hibritlere kıyasla düşük kaldı.