Toyota Yaris'e yeni hibrit motor seçeneği ekleniyor Toyota, hibrit güç ünitesini güncelleyerek yeni Yaris Hybrid ile daha yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

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Toyota'nın sevilen Yaris modeli; Corolla, Camry, RAV4, Hilux ve Land Cruiser gibi sekiz haneli rakamlara ulaşarak "efsane Toyota modelleri" arasına girmişti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok aranılan modeller arasında bulunan Yaris, salgından sonra otomotiv sektörünü etkileyen üretim ve tedarik problemlerine rağmen tüm dünyada 10 milyonluk satış adedini aştı.

Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan Yaris, genişleyen ürün ailesiyle de daha farklı müşteri profillerine ve beklentilerine yanıt veriyor.

Yeni hibrit motora kavuştu

Toyota, hibrit güç ünitesini güncelleyerek yeni Yaris Hybrid ile daha yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Yakıt verimliliği ve düşük emisyon oranlarıyla dikkat çeken yeni Toyota Yaris Hybrid, mevcut “Hybrid 115” versiyonunun yanı sıra yeni “Hybrid 130” olmak üzere iki güç seçeneğiyle tercih edilebilecek.

“Hybrid 130”, “Hybrid 115”’e göre yüzde 12 artışla 130 HP motor gücüne ve yüzde 30 artışla 185 Nm maksimum torka ulaşacak.

Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştirecek olan yeni Yaris Hybrid, 96-116 g/km düşük CO2 emisyonu vadediyor.

Yeni Yaris Hybrid’in yüksek performanslı “Hybrid 130” motor seçeneği, geliştirilmiş teknolojik ve güvenlik özellikleri ile 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulacak.