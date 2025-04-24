Toyota yeni hafif ticari araç modellerini Türkiye'de satışa çıkardı: İşte fiyatlar

AA & Ensonhaber

Toyota; Hilux, Proace City ve Proace City Cargo'dan oluşan mevcut hafif ticari araç modellerine yenilerini ekleyerek Türkiye pazarındaki iddiasını artırıyor.

Yeni Proace Verso ve Proace Cargo modelleri, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.

Marka, bu yeni modellerle birlikte orta ölçekli van segmentine güçlü bir giriş yapıyor. Yolcu taşıma odaklı Proace Verso ve yük taşıma amaçlı Proace Cargo, genişleyen Toyota hafif ticari ürün gamının yeni üyeleri oldu.

Ayrıca, mayıs ayından itibaren ürün gamına eklenecek olan büyük boy van segmentindeki Proace Max ve ilerleyen dönemde gelecek Proace Max Kamyonet ile Toyota, toplam 7 farklı modelle farklı müşteri beklentilerine ve iş kollarına hitap etmeyi hedefliyor.

LANSMANA ÖZEL FİYATLAR VE KREDİ KAMPANYASI

Genişleyen Toyota hafif ticari araç ailesinin yeni üyelerinden orta boy van segmentindeki Proace Verso, lansmana özel 1 milyon 890 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yük taşıma odaklı Proace Cargo ise yine lansmana özel 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

Ayrıca, tanıtım dönemine özel olarak vergi levhası sahibi müşteriler için 1 milyon TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 2,79 gibi avantajlı bir faiz oranıyla kredi kampanyası da başlatıldı.

YENİ PROACE VERSO

Türkiye'de 9 kişilik yolcu taşıma kapasitesiyle sunulan Proace Verso, özellikle transfer ve müşteri taşıma ihtiyacı olan firmalar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Binek araç sınıflandırmasına sahip olması sayesinde yüzde 15 ÖTV avantajı, düşük MTV, köprü/otoyol sınırlaması olmaması ve yıllık muayene zorunluluğu bulunmaması gibi önemli avantajlar sunuyor.

Passion ve Passion X-Pack donanım seviyeleriyle gelen Proace Verso'da LED farlar, 17 inç alaşım jantlar, 10 inç dijital gösterge ve multimedya ekranları, kablosuz şarj, otomatik klima, E-Toggle vites seçici gibi donanımlar standart.

Ayrıca, Toyota Safety Sense güvenlik sistemleri de standart olarak sunuluyor; Passion X-Pack donanımında ise panoramik cam tavan ve otomatik sürgülü kapılar gibi ek özellikler bulunuyor.

Gücünü 180 HP'lik 2.0 litre dizel motordan alan araç, 8 ileri otomatik şanzımanla konforlu bir sürüş sağlıyor ve geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor.

YENİ PROACE CARGO

Orta boy van segmentindeki yük taşıma odaklı Proace Cargo, KOBİ'ler, esnaflar ve yük taşıma ihtiyacı olan firmalar için geliştirildi. Uzun gövde ve Flame donanım paketiyle sunulan araç, 1 milyon 390 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

10 inç dijital gösterge ve 10 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay/Android Auto desteği gibi modern teknolojilere sahip.

145 HP güç üreten 2.0 litrelik dizel motoru 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen Proace Cargo, 6.6 metreküplük (3 Euro palet kapasiteli) yükleme hacmi ve 1360 kg istiap haddi sunuyor.

Smart Cargo sistemi sayesinde yükleme uzunluğu artırılabiliyor ve standart güvenlik donanımları da iş güvenliğine katkı sağlıyor.

AİLENİN EN BÜYÜĞÜ PROACE MAX MAYISTA GELİYOR

Toyota hafif ticari araç ailesinin en büyük üyesi olacak yeni Proace Max, mayıs ayından itibaren uzun şasili versiyonuyla Türkiye'de satışa sunulacak. Panel van ve kasalı kamyonet olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak.