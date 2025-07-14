Toyota'nın hidrojenli aracı GR Yaris Rally2 H2 piste çıkıyor

Son dört yılın WRC şampiyonu Toyota, motor sporları dünyasında geliştirdiği yeni teknolojilerle mobiliteye yön vermeye devam ediyor.

Şirket, hidrojenle çalışan GR Yaris Rally2 H2 konsept aracının, WRC Finlandiya Rallisi'nde boy göstereceğini açıkladı.

SIFIR EMİSYON, MAKSİMUM MOTOR SESİ

Araç, tamamen elektrikli veya yakıt hücreli sistemlerin aksine, sıkıştırılmış hidrojen ile çalışan bir içten yanmalı motora sahip.

Bu teknoloji sayesinde, ralli severlerin tutkunu olduğu motor sesi ve sürüş hissi korunurken, neredeyse sıfır emisyon elde ediliyor.

DİREKSİYONDA 4 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN İSİM VAR

Aracın halka açık ilk gösteriminde direksiyonun başında, 4 kez dünya şampiyonu olan ve takımın direktör yardımcılığını yapan Juha Kankkunen yer alacak.

Toyota, bu etkinlikle karbon nötr bir gelecek için hidrojen teknolojisinin motor sporlarındaki potansiyelini göstermeyi amaçlıyor.